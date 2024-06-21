Сыромятников Тихон Евлампьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыромятников Евлампий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыромятникова Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыромятникова Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыромятников Карп Тихонович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыромятников Николай Тихонович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сыромятников Василий Тихонович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Смерть
Неизвестно