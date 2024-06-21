Сыромятников Тихон Евлампьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятников Тихон Евлампьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыромятников Евлампий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыромятникова Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыромятникова Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромятников Карп Тихонович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромятников Николай Тихонович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сыромятников Василий Тихонович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Смерть
Неизвестно

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