Жорин Флор Степанович
Место рождения
Дата рождения14.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1900 ст.
Отец: Жорин Степан Дмитриевич
Мать: Жорина Мария Ивановна
Крещение
15.08.1900 ст.
Восприемники: Иван Климентьевич Жорин, Васса Климентьевна Павлова (Жорина)
Восприемник
08.10.1917 ст.
Константин
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: рядовой уволен в 1945
Смерть
Неизвестно