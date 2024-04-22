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Жорин Флор Степанович

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1900 ст.

Отец: Жорин Степан Дмитриевич

Мать: Жорина Мария Ивановна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
15.08.1900 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Иван Климентьевич Жорин, Васса Климентьевна Павлова (Жорина)
Восприемник
08.10.1917 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Константин
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: рядовой уволен в 1945
Смерть
Неизвестно
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