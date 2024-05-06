Велегжанина Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велегжанин Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Куимова (Велегжанина) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Велегжанин Петр Семенович