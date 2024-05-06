Велегжанина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелегжанина Анастасия Ивановна

Велегжанина Анастасия Ивановна

Место рождения

Палкичи

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1880 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велегжанин Петр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Куимова (Велегжанина) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Велегжанин Петр Семенович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.