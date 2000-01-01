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Филипп Ильин
Филипп Ильин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Илья Никифоров
1810 г.р.
Мать
Анна Григорьева
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Илья Никифоров
Мать:
Анна Григорьева
Смерть
1856
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