Чурилина (Пыжова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 14.11.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.11.1904 ст.
Отец: Пыжов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
16.05.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся Петровна
Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно