Чурилина (Пыжова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина (Пыжова) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 14.11.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.11.1904 ст.

Отец: Пыжов Яков Михайлович

Мать: Пыжова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
16.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся Петровна

Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Чурилин Петр Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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