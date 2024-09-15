Шомин Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смерти23.01.1915 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1893 ст.
Жена: Шомина Ульяна Иванова
28 лет Метрические книги Борисо-Глебской Маслянской церкви Вологодского уезда за 1884-1893 г ГАВО фонд №496, опись №24, дело №30, стр. 272 https://yandex.ru/archive/catalog/cfdec405-a6e9-4ccc-88ac-478... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1893 ст.
Сын: Шомин Иван Степанов
Мать ребёнка: Шомина Ульяна Иванова
Метрические книги Борисо-Глебской Маслянской церкви Вологодского уезда за 1884-1893 г. ГАВО фонд №496, опись №24, дело №30, стр. 267 https://yandex.ru/archive/catalog/cfdec405-a6e9-4ccc-88ac-47807bc79... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.
Мать ребёнка: Шомина Ульяна Иванова
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 1320 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/1320
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Дочь: Шомина Александра Степановна
Мать ребёнка: Шомина Ульяна Иванова
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1907 год. ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №52, дело №47, стр. 1362 https://yandex.ru/archive/catalog/0faef0a1-db16-45ac-9366-a38719778d1... Показать все
Смерть
23.01.1915 ст.
51 год от сифилиса https://yandex.ru/archive/catalog/0989c0cc-5e55-4af1-8e41-6d3317f1e209/438