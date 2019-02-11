Семержинский Владислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемержинский Владислав Александрович

Семержинский Владислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

еМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2019

Отец: Семержинский Александр викторович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close