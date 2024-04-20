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Beržinska Iveta Karlovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1987

Дочь: Katrina Kudiņa Vjačeslavovna

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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