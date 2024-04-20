Beržinska Iveta Karlovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1987
Дочь: Katrina Kudiņa Vjačeslavovna
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно