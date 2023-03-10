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Солодовников Алексей Трофимович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Анна Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Анна Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

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