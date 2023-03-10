Чирков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1922
Дата смерти11.11.1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922
Отец: Чирков Иван
Мать: Чиркова Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1983
Похороны
Неизвестно
Ольгино, город Нижний Новгород, Нижегородская область