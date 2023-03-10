Чирков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1922

Дата смерти

11.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922

Отец: Чирков Иван

Мать: Чиркова Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Александра Андреевна

Смерть
11.11.1983
Похороны
Неизвестно
Ольгино, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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