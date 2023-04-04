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Гельштейн Лев

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

21.01.1910

Дата смерти

18.07.1964

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910

Отец: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Мать: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.07.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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