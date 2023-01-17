Осип Терентьевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Терентьевич?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Иван Осипович

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеевна

Смерть
До 1792
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