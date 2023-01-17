Осип Терентьевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентий?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Иван Осипович
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеевна
Смерть
До 1792