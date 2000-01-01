Горбунов Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Горбунов Василий Афанасьев
Мать: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Горбунова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Горбунова Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно