Горбунов Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Петр Васильев

Горбунов Петр Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Жена

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Горбунов Василий Афанасьев

Мать: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Горбунова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горбунов Михаил Петров

Мать ребёнка: Горбунова Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Катерина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close