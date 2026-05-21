Василий Савельевич Около 1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Савельевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1821 ст., Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

умер Неизвестно

Супруги
Марфа ВикторовнаОколо 1822 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://ya.ru/archive/catalog/cc790017-d251-46fe-a7c1-34d26c795cab/1361?tab=structured&entry_id=6b1d6a19-dc09-4504-8a21-0be7589045bf_0

Бракосочетание
24.08.1841 ст.

Жена: Марфа Викторовна

https://ya.ru/archive/catalog/cc790017-d251-46fe-a7c1-34d26c795cab/1361?tab=structured&entry_id=6b1d6a19-dc09-4504-8a21-0be7589045bf_0

Смерть
Неизвестно

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