Василий Савельевич
мужской, родился Около 1821 ст., Красное, Зюзинская волость, Московский уезд
умер Неизвестно
Супруги
Марфа ВикторовнаОколо 1822 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Красное, Зюзинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
24.08.1841 ст.
Жена: Марфа Викторовна
Смерть
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/cc790017-d251-46fe-a7c1-34d26c795cab/1361?tab=structured&entry_id=6b1d6a19-dc09-4504-8a21-0be7589045bf_0