Engel Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Engel Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Krapp Johannes

Отец ребёнка: Krapp Michael

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Krapp Florian

Отец ребёнка: Krapp Michael

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Krapp Nicolaus

Отец ребёнка: Krapp Michael

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krapp Michael

Рождение ребёнка
01.12.1869

Сын: Krapp Adam

Отец ребёнка: Krapp Michael

Смерть
Неизвестно

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