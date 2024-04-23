Engel Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Krapp Johannes
Отец ребёнка: Krapp Michael
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Krapp Florian
Отец ребёнка: Krapp Michael
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Krapp Nicolaus
Отец ребёнка: Krapp Michael
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Krapp Michael
Рождение ребёнка
01.12.1869
Сын: Krapp Adam
Отец ребёнка: Krapp Michael
Смерть
Неизвестно