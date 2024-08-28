Кириченко Фёдор (Хведор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1724
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кириченко Кирил (Кырыло) Фёдоров
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кириченко Михаил (Михайло) Фёдоров
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кириченко Евстафий (Остап) Фёдоров
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кириченко Артём (Артемо) Фёдоров
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кириченко Дмитрий (Димитрий) Фёдоров
Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова
Смерть
До 1787