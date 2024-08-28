Кириченко Фёдор (Хведор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириченко Фёдор (Хведор)

Кириченко Фёдор (Хведор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1724

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Кириченко Кирил (Кырыло) Фёдоров

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кириченко Михаил (Михайло) Фёдоров

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кириченко Евстафий (Остап) Фёдоров

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кириченко Артём (Артемо) Фёдоров

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кириченко Дмитрий (Димитрий) Фёдоров

Мать ребёнка: Кириченко Евдокия Михайлова

Харьковцы, Київська область
Смерть
До 1787

Мы используем куки для улучшения работы сайта.