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Солоник Надежда Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1912 ст.

Дочь: Солоник Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Солоник Николай Григорьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
15.03.1912 ст.

Дочь: Солоник Мария Николаевна

Отец ребёнка: Солоник Николай Григорьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солоник Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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