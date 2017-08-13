Лазарев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1952
Дата смерти13.08.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1952
Рождение ребёнка
17.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазарева Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазарева Нина Николаевна
Смерть
13.08.2017
Макаров, Макаровский, Сахалинская область