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Лазарев Николай Николаевич

Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.03.1952

Дата смерти

13.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Нина Николаевна

Смерть
13.08.2017
Макаров, Макаровский, Сахалинская область
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