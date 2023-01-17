Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Новоселов Алексей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1884 ст.
Сын: Чертищев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Чертищев Владимир Андреевич
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно