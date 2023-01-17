Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Новоселов Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1884 ст.

Сын: Чертищев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Чертищев Владимир Андреевич

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертищев Владимир Андреевич

Смерть
Неизвестно
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