Максим Ефимов
мужской, родился 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕфим Наумов1801 г.р.
Супруги
Мария Иванова1816 г.р.
Дети
Еделькин Василий Максимов1838 г.р.
Еделькин Сергей Максимов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ефим Наумов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Еделькин Василий Максимов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мария Иванова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно