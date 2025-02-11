Максим Ефимов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Ефим Наумов1801 г.р.
Супруги
Мария Иванова1816 г.р.
Дети
Еделькин Василий Максимов1838 г.р.
Еделькин Сергей Максимов1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ефим Наумов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Еделькин Василий Максимов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Еделькин Сергей Максимов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

128

Смерть
Неизвестно

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