Ильенко Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильенко Степан
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильенко Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно