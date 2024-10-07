Ильенко Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенко Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильенко Степан

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильенко Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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