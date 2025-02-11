Маркушин Егор Иванов
мужской, родился 1836, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья Лукьянова1810 г.р.
ОтецИван Маркелов1803 г.р.
Супруги
Маркушина Акилина НикифороваДо 1850 г.р.
Дети
Марков Илья Егоров1866 г.р.
Маркушин Максим Егоров08.08.1868 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Иван Маркелов
Мать: Авдотья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1866
Сын: Марков Илья Егоров
Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова
Рождение ребёнка
08.08.1868
Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Маркушина) Елена Егорова
Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова
Рождение ребёнка
16.06.1877
Сын: Маркушин Иван Егоров
Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова
Смерть
Неизвестно