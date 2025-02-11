Маркушин Егор Иванов 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Маркушин Егор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1836, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья Лукьянова1810 г.р.
Отец
Иван Маркелов1803 г.р.
Супруги
Маркушина Акилина НикифороваДо 1850 г.р.
Дети
Марков Илья Егоров1866 г.р.
Маркушин Максим Егоров08.08.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Иван Маркелов

Мать: Авдотья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркушина Акилина Никифорова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

67

Рождение ребёнка
1866

Сын: Марков Илья Егоров

Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.08.1868

Сын: Маркушин Максим Егоров

Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Маркушина) Елена Егорова

Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1877

Сын: Маркушин Иван Егоров

Мать ребёнка: Маркушина Акилина Никифорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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