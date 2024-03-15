Сперанский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСперанский Николай Васильевич

Сперанский Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сперанский Василий Петрович

Мать: Сперанская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сперанский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сперанская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сперанская) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сперанская Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Кинешма-Москва
Смерть
2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.