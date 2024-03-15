Сперанский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сперанский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сперанская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сперанская) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сперанская Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Кинешма-Москва
Смерть
2000