Назарова Нина Васильевна 04.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Назарова Нина Васильевна

Автор
СС
Степкина С.

женский, родилась 04.09.1953

Мать
Суходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна18.07.1928 г.р.
Отец
Суходольский Василий Дмитриевич05.09.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1953

Отец: Суходольский Василий Дмитриевич

Мать: Суходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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