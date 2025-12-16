Назарова Нина Васильевна
женский, родилась 04.09.1953
МатьСуходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна18.07.1928 г.р.
ОтецСуходольский Василий Дмитриевич05.09.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности