Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжкин Иван
Отец ребёнка: Рыжкин ?
Место жительства
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжкин ?
Рождение ребёнка
18.03.1980
Дочь: Маринина (Рыжкина) Светлана
Отец ребёнка: Рыжкин ?