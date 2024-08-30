Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1962

Отец: Патрикеев Александр Васильевич

Мать: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжкин Иван

Отец ребёнка: Рыжкин ?

Место жительства
Неизвестно
Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжкин ?

Рождение ребёнка
18.03.1980

Дочь: Маринина (Рыжкина) Светлана

Отец ребёнка: Рыжкин ?

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