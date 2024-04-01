Корюкова (Корюкова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Корюков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
26.01.1902
Дочь: Гилева (Корюкова) Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Корюков Константин Михайлович
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: (Корюкова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
07.07.1908
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Корюкова) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корюков Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович