Корюкова (Корюкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорюкова (Корюкова) Анна Михайловна

Корюкова (Корюкова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Корюков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
26.01.1902

Дочь: Гилева (Корюкова) Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Корюков Константин Михайлович

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: (Корюкова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Корюков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Корюкова) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Корюков Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Корюков Михаил Власович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.