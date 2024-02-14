Даутов Амир Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна
Рождение ребёнка
20.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна
Смерть
2007
Причина смерти: Болезнь