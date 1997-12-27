Шинкарева (Тактаева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарева (Тактаева) Мария Федоровна

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Место рождения

Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

27.12.1997

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: Тактаев Федор Иванович

Мать: Барашова Ирина Гавриловна

Лопуховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Вольский р/он, с.Лопуховка
Рождение ребёнка
19.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкарев Владимир Васильевич

Туркмения, с. Чарджоу
Рождение ребёнка
28.09.1939

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Шинкарев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкарев Владимир Васильевич

Смерть
27.12.1997
Похороны
Неизвестно
Березовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл, Балаковский р/он, с.Березовка
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