Шинкарева (Тактаева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти27.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: Тактаев Федор Иванович
Вольский р/он, с.Лопуховка
Рождение ребёнка
19.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинкарев Владимир Васильевич
Туркмения, с. Чарджоу
Рождение ребёнка
28.09.1939
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Шинкарев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1997
Похороны
Неизвестно
Березовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл, Балаковский р/он, с.Березовка