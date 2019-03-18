Березкина Александра (Сергеечева) Андреевна 18.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Березкина Александра (Сергеечева) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1909

Дата смерти

20.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Берёзкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Берёзкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Алексеевич

Смерть
20.02.1992

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