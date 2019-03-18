Березкина Александра (Сергеечева) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1909
Дата смерти20.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Берёзкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Берёзкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Алексеевич
Смерть
20.02.1992