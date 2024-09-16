Бородулина (Гусева) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Гусева) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
25.02.1998

Дочь: Рюмина (Бородулина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бородулин Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
13.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородулин Алексей Юрьевич

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