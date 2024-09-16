Бородулина (Гусева) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1998
Дочь: Рюмина (Бородулина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бородулин Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
13.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородулин Алексей Юрьевич