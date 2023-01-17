Тыров Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1918
Дата смерти14.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1918
Отец: Тыров Андрей Михайлович
Мать: Тырова Фёкла Яковлевна
Бракосочетание
10.01.1955
Жена: не указана
Бракосочетание
10.01.1955
Жена: Тырова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1956
Сын: Тыров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тырова Пелагея Петровна
Смерть
14.01.1990