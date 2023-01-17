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Тыров Александр Андреевич

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Место рождения

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

31.08.1918

Дата смерти

14.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1918

Отец: Тыров Андрей Михайлович

Мать: Тырова Фёкла Яковлевна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.01.1955

Жена: не указана

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1955

Жена: Тырова Пелагея Петровна

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1956

Сын: Тыров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тырова Пелагея Петровна

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
14.01.1990
Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
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