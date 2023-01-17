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Петров (Тенетов) Николай Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.05.1825

Дата смерти

28.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1825

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Тинетова (петрова) Акилина Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.05.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Иван Степанов Крайнов | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1845

Жена: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручитель - Петр Алексеев Петров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1855

Дочь: Пелагия Николаева

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Петров (тенетов) Стефан Николаев

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.09.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки
Похороны
30.09.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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