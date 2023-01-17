Петров (Тенетов) Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения?.05.1825
Дата смерти28.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1825
Крещение
?.05.1825
воспреемники - Иван Степанов Крайнов | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1845
поручитель - Петр Алексеев Петров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1855
Дочь: Пелагия Николаева
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева
Рождение ребёнка
05.07.1858
Сын: Петров (тенетов) Стефан Николаев
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева
Смерть
28.09.1876
Причина смерти: от водянки
Похороны
30.09.1876
на отведенном кладбище при Казанской церкви