Кокорина Агафья Федорова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кокорин Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев
Бракосочетание
До 1777
Место жительства
С 1777
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кокорин Тимофей Прокопьев
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокорина Офимья Прокопьева
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кокорина Варвара Прокопьева
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680
Смерть
Неизвестно