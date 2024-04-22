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Кокорина Агафья Федорова

Место рождения

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кокорин Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1777

Муж: Кокорин Прокопий Афанасьев

Место жительства
С 1777
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кокорин Тимофей Прокопьев

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кокорин Федор Прокопьев

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокорина Офимья Прокопьева

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кокорин Степан Прокопьев

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кокорина Варвара Прокопьева

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680
Смерть
Неизвестно
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