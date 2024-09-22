Литвинов Филипп Лаврентьевич
Место рожденияБирюч
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Литвинов Лаврентий
Мать: не указана
РГВИА, Ф.14, Оп.1, д.1696 л.1 №17 Ведомость к переписным в Слободском Отрогожско полку делам ведомства Его Высокоблагородия ландмилицкого Орловского полку господина секунд маеора Лизандера коликое чи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова София Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Литвинов Артамон Филиппов
Мать ребёнка: Литвинова София Ивановна
Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно