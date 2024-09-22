Литвинов Филипп Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Филипп Лаврентьевич

Литвинов Филипп Лаврентьевич

Место рождения

Бирюч

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1688 и 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Литвинов Лаврентий

Мать: не указана

РГВИА, Ф.14, Оп.1, д.1696 л.1 №17 Ведомость к переписным в Слободском Отрогожско полку делам ведомства Его Высокоблагородия ландмилицкого Орловского полку господина секунд маеора Лизандера коликое чи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова София Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Литвинов Артамон Филиппов

Мать ребёнка: Литвинова София Ивановна

Засосна, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.