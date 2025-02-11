Sonmor (Bitzer) June Rose W H 28.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Sonmor (Bitzer) June Rose W H

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.07.1936, Hardisty, Alberta, Canada

умерла 19.08.2002, Lethbridge, Alberta, Canada

Мать
Bitzer (Hopfe) Hazel Luella12.05.1911 г.р.
Отец
Hallman Walter John05.11.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936

Отец: Hallman Walter John

Мать: Bitzer (Hopfe) Hazel Luella

Hardisty, Alberta, Canada

Работа или профессия
Неизвестно

wife, police secretary

Смерть
19.08.2002
Lethbridge, Alberta, Canada

Похороны
30.08.2002
Hardisty, Alberta, Canada

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