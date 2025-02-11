Sonmor (Bitzer) June Rose W H
женский, родилась 28.07.1936, Hardisty, Alberta, Canada
умерла 19.08.2002, Lethbridge, Alberta, Canada
МатьBitzer (Hopfe) Hazel Luella12.05.1911 г.р.
ОтецHallman Walter John05.11.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936
Отец: Hallman Walter John
Hardisty, Alberta, Canada
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.2002
Lethbridge, Alberta, Canada
Похороны
30.08.2002
Hardisty, Alberta, Canada