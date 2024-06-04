Мусихин Епифан Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Епифан Павлов

Мусихин Епифан Павлов

Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

Между 1671 и 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Мусихин Павел Дементьев

Мать: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1671 и 1678

Мы используем куки для улучшения работы сайта.