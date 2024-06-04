Мусихин Епифан Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиМежду 1671 и 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Мусихин Павел Дементьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1671 и 1678