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Палкина Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1980

Отец: Романов Сергей Викторович

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.02.2003

Муж: не указан

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