Палкина Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1980
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1980
Отец: Романов Сергей Викторович
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.02.2003
Муж: не указан