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Неплюев Семен Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Неплюев Александр Афонасьев

Мать: Неплюева Наталья Степанова

Рождение ребёнка
18.11.1878

Сын: Неплюев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Неплюева Параскева Афанасьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Солодова Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Неплюева Параскева Афанасьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Параскева Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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