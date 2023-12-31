Неплюев Семен Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
18.11.1878
Сын: Неплюев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Неплюева Параскева Афанасьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Солодова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Неплюева Параскева Афанасьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно