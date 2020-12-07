Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Сын: Мочалин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мочалин Александр
Рождение ребёнка
19.07.1954
Сын: Мочалин Олег Александрович
Отец ребёнка: Мочалин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочалин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Альбертовна
Отец ребёнка: Соломатин Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломатин Альберт