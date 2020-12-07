Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1952

Сын: Мочалин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мочалин Александр

Рождение ребёнка
19.07.1954

Сын: Мочалин Олег Александрович

Отец ребёнка: Мочалин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Альбертовна

Отец ребёнка: Соломатин Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Альберт

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