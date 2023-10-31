Наседкина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Наседкин Анисим Елизарович
Отец ребёнка: Наседкин Елизар Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.
Сын: Наседкин Дмитрий Елизарович
Отец ребёнка: Наседкин Елизар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно