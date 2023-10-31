Наседкина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Наседкин Анисим Елизарович

Отец ребёнка: Наседкин Елизар Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.

Сын: Наседкин Дмитрий Елизарович

Отец ребёнка: Наседкин Елизар Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Елизар Васильевич

Смерть
Неизвестно
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