Kraft (Hauser) Maria Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Kraft (Hauser) Maria

Место рождения

Frischborn, Germania

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.06.1697

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Frischborn, Germania
Бракосочетание
08.12.1671

Муж: Kraft Johannes

Rixfeld, Germania
Рождение ребёнка
14.02.1679

Сын: Kraft Johann Heinrich

Отец ребёнка: Kraft Johannes

Rixfeld, Germania
Смерть
17.06.1697
Rixfeld, Germania

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