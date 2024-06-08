Kraft (Hauser) Maria
Место рожденияFrischborn, Germania
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.06.1697
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Frischborn, Germania
Бракосочетание
08.12.1671
Муж: Kraft Johannes
Rixfeld, Germania
Рождение ребёнка
14.02.1679
Отец ребёнка: Kraft Johannes
Rixfeld, Germania
Смерть
17.06.1697
Rixfeld, Germania