Тарасов Олег Анатольевич
Место рожденияг.Новокузнецк,Кемеровская Область
Дата рождения18.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1971
Бракосочетание
17.?.?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1996
Мать ребёнка: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна
Рождение ребёнка
15.05.2003
Сын: Тарасов Владислав Олегович
Мать ребёнка: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна