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Тарасов Олег Анатольевич

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Место рождения

г.Новокузнецк,Кемеровская Область

Дата рождения

18.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1971

Отец: Тарасов Анатолий Николаевич

Мать: Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна

Бракосочетание
17.?.?

Жена: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1996

Сын: Тарасов Артём Олегович

Мать ребёнка: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна

Рождение ребёнка
15.05.2003

Сын: Тарасов Владислав Олегович

Мать ребёнка: Тарасова(Спицина) (Спицина) Оксана Александровна

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