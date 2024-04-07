Куроптев Георгий Михайлович
мужской, родился 18.04.1931, Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния
умер 31.07.2011, Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
ОтецКуроптев Михаил Степанов1889 г.р.
МатьКуроптева (Павлова) Иринья Федорова01.05.1902 ст. г.р.
Супруги
Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна14.01.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1931
Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
02.09.1958
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна
Смерть
31.07.2011
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область