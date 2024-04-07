Куроптев Георгий Михайлович 18.04.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Куроптев Георгий Михайлович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 18.04.1931, Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния

умер 31.07.2011, Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Отец
Куроптев Михаил Степанов1889 г.р.
Мать
Куроптева (Павлова) Иринья Федорова01.05.1902 ст. г.р.
Супруги
Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна14.01.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1931

Отец: Куроптев Михаил Степанов

Мать: Куроптева (Павлова) Иринья Федорова

Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния

Бракосочетание
02.09.1958

Жена: Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна

Смерть
31.07.2011
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

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