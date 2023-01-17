Решетова (Ольшевская) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетова (Ольшевская) Евгения

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

04.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1990

Отец: Ольшевский Олег Владиславлович

Мать: Ольшевская Елена Павловна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
16.06.2011

Муж: Доровской Александр Альбертович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.2011

Сын: Доровской Алексей Александрович

Отец ребёнка: Доровской Александр Альбертович

Развод
14.04.2014

Муж: Доровской Александр Альбертович

Бракосочетание
01.10.2018

Муж: Решетов Дмитрий Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.2019

Дочь: Доровская Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Решетов Дмитрий Владимирович

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