Решетова (Ольшевская) Евгения
Место рождения
Дата рождения04.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1990
Бракосочетание
16.06.2011
Рождение ребёнка
14.12.2011
Сын: Доровской Алексей Александрович
Отец ребёнка: Доровской Александр Альбертович
Развод
14.04.2014
Бракосочетание
01.10.2018
Рождение ребёнка
16.01.2019
Дочь: Доровская Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Решетов Дмитрий Владимирович