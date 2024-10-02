Иванов Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1957
Дата смерти18.03.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1981
Мать ребёнка: Иванова (Женихова) Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
25.03.1987
Дочь: Иванова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Иванова (Женихова) Валентина Викторовна
Смерть
18.03.?