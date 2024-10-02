Иванов Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Евгений Юрьевич

Иванов Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1957

Дата смерти

18.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1957

Отец: Иванов Юрий Дмитриевич

Мать: Севастьянова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Женихова) Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Женихова) Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
15.01.1981

Сын: Иванов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Иванова (Женихова) Валентина Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1987

Дочь: Иванова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Иванова (Женихова) Валентина Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.03.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.