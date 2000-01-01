Наталья Гордиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Гордиевна

Наталья Гордиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иоанн

Хутор Сукачев
Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Тихон

Отец ребёнка: Иоанн

Рождение ребёнка
07.07.1913

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Иоанн

Хутор Сукачев
Рождение ребёнка
20.07.1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иоанн

Хутор Сукачев
Смерть
Неизвестно
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