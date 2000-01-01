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Наталья Гордиевна
Наталья Гордиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Мария
1909 г.р.
Тихон
1911 г.р.
Ольга
1913 г.р.
Мария
1915 г.р.
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1909
Дочь:
Мария
Отец ребёнка:
Иоанн
Хутор Сукачев
Рождение ребёнка
18.06.1911
Сын:
Тихон
Отец ребёнка:
Иоанн
Рождение ребёнка
07.07.1913
Дочь:
Ольга
Отец ребёнка:
Иоанн
Хутор Сукачев
Рождение ребёнка
20.07.1915
Дочь:
Мария
Отец ребёнка:
Иоанн
Хутор Сукачев
Смерть
Неизвестно
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