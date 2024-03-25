Жигулёва (Канашина) Марфа Никандровна
Место рождения
Дата рождения30.06.1893
Дата смерти03.12.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1893
Отец: Канашин Никандр
Рождение ребёнка
05.06.1913
Отец ребёнка: Жигулёв Андрей
Василия Видянина, Вятский уезд, Вятская губерния
Деревня Репино Кировская область Салобелякский район - ныне такая деревня не существует
Образование
Неизвестно
Закончила церковно-приходскую школу
Смерть
03.12.1977