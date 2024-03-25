Жигулёва (Канашина) Марфа Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулёва (Канашина) Марфа Никандровна

Место рождения

Табашино, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

30.06.1893

Дата смерти

03.12.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1893

Отец: Канашин Никандр

Мать: не указана

Табашино, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Жигулёв Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Жигулёв Андрей

Василия Видянина, Вятский уезд, Вятская губерния
Деревня Репино Кировская область Салобелякский район - ныне такая деревня не существует
Образование
Неизвестно
Закончила церковно-приходскую школу
Смерть
03.12.1977
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