Наседкина (Некрасова) Хиония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
20.08.1919
Дочь: (Наседкина) Наталия Германовна
Отец ребёнка: Наседкин Герман Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1921
Отец ребёнка: Наседкин Герман Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1922
Дочь: (Наседкина) Евгения Германовна
Отец ребёнка: Наседкин Герман Иванович
Смерть
Неизвестно