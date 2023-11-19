Наседкина (Некрасова) Хиония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Некрасова) Хиония Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1918

Муж: Наседкин Герман Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.08.1919

Дочь: (Наседкина) Наталия Германовна

Отец ребёнка: Наседкин Герман Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.10.1921

Сын: Наседкин Иван Германович

Отец ребёнка: Наседкин Герман Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.12.1922

Дочь: (Наседкина) Евгения Германовна

Отец ребёнка: Наседкин Герман Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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