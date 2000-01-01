Кудымов Анатолий Алексеевич
Место рождениядеревня Вогулка (Вогульский поселок № 111), Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Кудымов Алексей Еремеевич
Мать: не указана
деревня Вогулка (Вогульский поселок № 111), Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР
Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Призван в РККА ... РВК Свердловской области. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1275815745/
Военная служба
С ?.02.1945
3-й Украинский фронт
Сержант, шофер батареи управления 4-я зенитная артиллерийская Нижнеднестровская ордена Богдана Хмельницкого дивизия РГК (Войсковая часть полевая почта № 22004) 3-й Украинский фронт
Военная награда
?.05.1945
3-й Украинский фронт
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Источник: ht... Показать все
Военная награда
09.06.1945
3-й Украинский фронт
За участие в героическом штурме и в освобождении Белграда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.06.1945 г. награжден медалью "За освобождение Белграда". Источник: https://pamyat-naroda.ru/he... Показать все
Военная служба
16.06.1945
Южная Группа Войск
Сержант, шофер батареи управления 4-я зенитная артиллерийская Нижнеднестровская ордена Богдана Хмельницкого дивизия РГК 3-й Украинский фронт (с 15.06.1945 г. – Южная Группа Войск).
Военная награда
16.06.1945
Приказом № 012/н от 16.06.1945 г. по частям 4 зенитной артиллерийской Нижнеднестровской ордена Богдана Хмельницкого 2 степени дивизии РГК награжден медалью «За отвагу», лист № 2, запись «10. Сержанта ... Показать все
Смерть
Неизвестно