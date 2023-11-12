Морозова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовецквя Нина Павловна
Отец ребёнка: Вязовецкий Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Вязовецкий Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
31.07.1951
Отец ребёнка: Вязовецкий Павел Матвеевич
Смерть
Неизвестно