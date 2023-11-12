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Морозова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовецквя Нина Павловна

Отец ребёнка: Вязовецкий Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Вязовецкий Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Вязовецкий Юрий Павлович

Отец ребёнка: Вязовецкий Павел Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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